Am Dienstag kurz nach Mittag kam es in Jennersdorf zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus. 46 Feuerwehrmitglieder der Feuerwehren Jennersdorf, Grieselstein und Neumarkt an der Raab unter der Einsatzleitung von Alfred Gratzer konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern.