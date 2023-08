Wegen eines Wiesenbrandes im Ortsteil Neustift (Gemeinde Kapfenstein) wurde am Montag zu Mittag die Freiwillige Feuerwehr Kapfenstein alarmiert. Auf einem Hang hinter dem Ort gleich in der Nähe mehrerer Häuser stand eine rund einen Hektar große Fläche in Brand. Wind fachte das Feuer an.