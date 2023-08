Die Sanierung der L 216 in Paldau geht in die Endphase. Nach rund drei Wochen sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass sie provisorisch befahrbar ist. Für die Asphaltierung der Deckschicht ist am 16. August noch einmal eine Totalsperre erforderlich, so Verkehrsreferent und Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang: "Die Baufirma startet in der Nacht auf Mittwoch in etwa um zwei Uhr und plant, bis etwa 24 Uhr mit den 1,3 Kilometern der Ortsdurchfahrt fertig zu sein." Insgesamt werden 570.000 Euro investiert.