Meteorologe Andreas Jäger: "Das ist der direkte Effekt der Klimaerwärmung"

In den vergangenen Wochen zogen schwere Gewitter und nun auch Starkregenfälle über die Südoststeiermark. Meteorologe Andreas Jäger erklärt, warum es so oft den Südosten des Landes trifft, welche Rolle die Siedlungspolitik spielt und was das mit dem Klimawandel zu tun hat.