"Ich bin mir ziemlich sicher, dass der einen halben Meter weiter oben war", sagt Reinhard Schneider und zeigt auf einen Nussbaum am Wegrand zu seinem Haus in Unterzirknitz (Gemeinde Jagerberg). Der Starkregen am Wochenende hat den Bäcker, der vor sechs Jahren vom Bodensee in die Südoststeiermark gezogen ist, hart getroffen.