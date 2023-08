Die heftigen Niederschläge in der Nacht haben zu zahlreichen Überflutungen geführt. Die Folge ist eine Reihe von Straßensperren.

Komplett gesperrt ist die L217 im Ortsgebiet von Gnas und der Bereich Thien-Raning (L277/L281). Gesperrt ist auch die Umfahrung Feldbach, wie vom Straßenerhaltungsdienst zu erfahren ist: "Die Wanne Raabau läuft derzeit voll. Daher muss der gesamte Verkehr jetzt durch das Stadtgebiet Feldbach", so Christian Karner.

Wasser kommt Richtung Süden und wird massives Problem

Gar nicht zu erreichen ist derzeit der Großraum St. Peter am Ottersbach. Schwierig dürfte die Lage in den kommenden Stunden im Süden werden. "Das Wasser kommt jetzt in Richtung Süden und wird dort massiv zum Problem", heißt es seitens des Straßenerhaltungsdienstes.

Völlig offen ist derzeit auch, wie mit der Baustelle auf der Umfahrung Feldbach, die am Montag starten soll, verfahren wird. Dafür existiert auch ein umfassendes Umleitungskonzept.

So sieht der Bach in Raabau derzeit aus © Stefan Kohlmann

Sperren in der Südweststeiermark

Im Bezirk Leibnitz ist etwa die B69, Südsteirische Grenzstraße, wegen Überflutungen zwischen Gamlitz und Leutschach an der Weinstraße in beide Richtungen gesperrt. Auf Höhe Eibiswald droht außerdem ein Hang abzurutschen. Der Verkehr wird über das Ortsgebiet von Eibiswald umgeleitet.

Auch auf der B74, Sulmtal Straße, gibt es kein oder nur eigeschränktes Vorankommen. Zwischen Heimschuh und der Fachschule Silberberg (Gemeinde Leibnitz) müssen Verkehrsteilnehmer mit einer Totalsperre aufgrund von Hangrutschungen und Überschwemmungen im gesamten Ortsgebiet Heimschuh rechnen. Auch die Ortsdurchfahrt Ehrenhausen an der Weinstraße, die am Mittwoch nach einer Baustelle wieder geöffnet wurde, musste heute aufgrund von Hochwasser gesperrt werden.

Schwer passierbar

Das Sulmtal ist generell nur erschwert passierbar. Eine Sperre gibt es auch auf der L661 zwischen Fresing (Kitzeck im Sausal) und Ottersbach (Großklein) sowie zwischen dem Sulmsee und Kaindorf an der Sulm (Leibnitz) wegen Hochwasser. Umgeleitet wird hier über Seggauberg.

Ehrenhausen steht unter Wasser © KK

Zusätzlich sind auf der L371 zwischen Wildon und Allerheiligen bei Wildon, auf der L601 von Gusendorf bis Groß St. Florian und auf der L604, der Umfahrung Saggautal, Straßensperren eingerichtet. Außerdem sind die L615 zwischen Gündorf (St. Johann im Saggautal) und Gleinstätten, die L621 zwischen Wagna und Aflenz an der Sulm und die L634 zwischen Oberjahring und Unterjahring (Gemeinde St. Nikolai im Sausal) gesperrt.

Kein Vorankommen gibt es in St. Johann im Saggautal, zwischen Oberhaag und Gündorf (St. Johann im Saggautal) und von Vogau (Straß in Steiermark) in Richtung Labuttendorf (St. Veit in der Südsteiermark).

Im Bezirk Deutschlandsberg müssen Verkehrsteilnehmer auf der L653 zwischen Pitschgau-Haselbach (Eibiswald) und Wies sowie auf der L654 zwischen Gasselsdorf (St. Martin im Sulmtal) und Bischofegg (Eibiswald) mit Sperren und Einschränkungen rechnen.