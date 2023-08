"Hier wird alles ganz dunkel eingerichtet und angemalt. Damit sich der Blick, wie im Kino auf die Leinwand, zur hell erleuchteten Backstube und Konditorei öffnet", sagt Sabrina Uller und schaut auf eben jene zukünftige Backstube in der ehemaligen Post-Zentrale in Leitersdorf (Gemeinde Feldbach). Noch sehen die Räume, in die ab September die Erlebnismanufaktur der Mehlveredelung Uller einziehen soll, allerdings nicht so ganz nach Bäckerei aus.