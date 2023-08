"Die Eisschützen werden unter ihrem Wert verkauft, wenn ich mir die Anzahl der Mitglieder beim ESV-Kirchberg/Raab anschaue", zeigt sich Helmut Ofner, Bürgermeister von Kirchberg an der Raab, von der Relevanz des Stocksports überzeugt. Umso größer also die Freude darüber, dass von 29. September bis 1. Oktober die IFI (International Federation Icestocksport) Summer Stocksport Champions League 2023 in Feldbach ausgetragen wird. Zum ersten Mal auch mit Damenmannschaften.