In der Nacht vom 26. zum 27. Dezember 1934 rissen laute Geräusche die Bewohner im Gasthaus Grasmug in Unterweißenbach bei Feldbach aus dem Schlaf. Es war weit nach Mitternacht. Ängstlich traten die Aufgeschreckten auf den Flur. Nur ein dünner Lichtstrahl erhellte die Dunkelheit. Die Schlafzimmertür des Hausbesitzers stand offen. Als sie ins Zimmer traten, machten sie eine grausige Entdeckung. Michael Grasmug, der Wirt, lag am Boden, inmitten einer großen Blutlache.