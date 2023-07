Nachdem Josef Sundl aus Fehring im Jahr 2016 gemeinsam mit dem guten Freund Franz Satzer die 300 Kilometer von Fehring nach Mariazell und wieder retour zu Fuß zurückgelegt hatte, war für den 56-Jährigen klar, dass er sich wieder auf den Weg machen wollte. Doch diesmal stand der Jakobsweg nach Santiago de Compostela auf dem Programm - und das in insgesamt fünf Etappen. Am Ende war er stolze 84 Tage und insgesamt 3286 Kilometer unterwegs und dankbar für seine körperliche Fitness. Doch fangen wir von vorne an.