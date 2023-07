Abgesagt: Zuerst das Schlossfest in Gnas, jetzt das "Zsammstehn" in Feldbach

Bereits am Wochenende musste das Schlossfest in Poppendorf wegen Schlechtwetter abgesagt werden. Nun wird auch das "Zsammstehn" beim Bauernstadl in Feldbach am Dienstag, 25. Juli, wegen Schlechtwetterprognosen abgesagt.