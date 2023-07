In eine brenzliche Lage geriet am Freitag am Vormittag der Lenker eines Sattelschleppers, der auf der L204 in Fahrtrichtung Kapfenstein unterwegs war. Nach dem Ortsende von Mahrensdorf kam das Schwerfahrzeug gegen 8 Uhr aus unbekannter Ursache rechts von der Straße ab. Durch das Gewicht des Auflegers knickte das Zugfahrzeug ab, drehte sich und kam Richtung Mahrensdorf schauend zu Stillstand. Für die Bergung des Auflegers, der unbeladen war, musste die L204 rund 1,5 Stunden gesperrt und der Verkehr großräumig umgeleitet werden.