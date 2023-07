Auf dem Umweg um den ganzen Globus fand er zurück zu Essen in reinster Form

Der nahe Passail geborene Spitzenkoch hat an Top-Adressen gekocht und war rund um die Welt tätig. In Lödersdorf setzt er nun seine Philosophie um, nur Lebensmittel in Bioqualität aus der nächsten Umgebung zu verarbeiten.