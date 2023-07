Herr Kriechbaum, Ende Juli treten Sie als Leiter der Dienststelle Oststeiermark beim Finanzamt Österreich in den Ruhestand. Sie waren 40 Jahre in der Finanzverwaltung tätig. Gehen Sie mit Wehmut?

GERALD KRIECHBAUM: Ja. 40 Jahre gehen nicht spurlos an jemandem vorüber. Rückmeldungen bekommt man oft erst am Ende einer Tätigkeit. Da sind sehr viele positive von Kolleginnen und Kollegen der Dienststelle und von Vorgesetzten dabei. Ich habe hier gearbeitet und offenbar viel recht gut gemacht.