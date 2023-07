Bester Schüler im Weinbau und zauberhafte Ballnacht in Riegersburg

Jakob Hutter bester Schüler im Bildungszentrum Silberberg. Frau in der Wirtschaft verzauberte mit Ballnacht am Seebad. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.