Eine Lehre zum Großhandelskaufmann, eine Ausbildung zum Mineralwassersommelier, die Tätigkeit als Leiter und Prokurist bei Peterquelle sowie das Masterstudium Marketing- und Salesmanagement – Martin Knapp hat in seinen 30 Lebensjahren bereits viel erreicht, weshalb ihn die WKO Steiermark zu den "Top 30 unter 30" zählt. Seit 2016 bei Peterquelle, einem Traditionsbetrieb in Sachen Mineralwasser in Deutsch Goritz, angestellt, übernahm er dort vor Kurzem die Leitung. Nun soll das Unternehmen etwas moderner werden, sowohl nach außen als auch nach innen.