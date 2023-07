Für Aufregung sorgt eine Party in einer Feldbacher Diskothek, die am 22. Juli stattfinden sollte. In einem Flyer, der am Wochenende in den sozialen Medien die Runde machte, forderten die Veranstalter junge Mädchen auf, leicht bekleidet zu erscheinen. Im Gegenzug würden sie ein hochprozentiges Getränk gratis bekommen. Zudem gebe es am Eingang ein grünes oder ein rotes Band für das Handgelenk - je nachdem, ob man "bumsbar" sei oder nicht. Die heftige Kritik kam prompt: Das sei "frauenfeindlich", so die Politik sowie die Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Die Veranstalter rudern nun zurück, sie ändern das Veranstaltungskonzept.