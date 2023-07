"Ich verstehe, dass viele nicht in der Gastronomie arbeiten wollen"

Kathrin Haas, Hochzeitsplanerin und Geschäftsführerin des Markthaus in Gnas, über das Aufwachsen in der Südoststeiermark, ihre Erfahrungen auf einem Kreuzfahrtschiff und Schwierigkeiten in der Gastronomie- und Eventbranche.