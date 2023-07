Von vielen wird er bereits als der "Heu-Papst" bezeichnet, weil er angeblich den besten Draht zum Wettergott haben soll: Alfred Papst aus Hainerdorf bei Großwilfersdorf ist gerade dabei, seine Ballenpressmaschine zu ölen, fertig für die erste Ausfahrt nach dem großen Regen zu machen. Denn am kommenden Montag soll es wieder sommerlich werden. "Wenn Gott so will, dann rollen wir wieder die Ballen. Und ich habe schönes Wetter bestellt", lacht der Landwirt und Lohnunternehmer.

Wettlauf gegen das Wetter

Bei der Heuernte kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an, denn davon hängt die Qualität ab. Der richtige Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn der Großteil der Gräser blüht, denn dann enthalten sie die größte Menge an verdaulichen Nährstoffen. "Dies war heuer nicht möglich. Der Regen hat das Gras zwar in die Höhe schießen lassen, die Wiesen konnten aber wochenlang nicht befahren werden", so Papst.

Alfred Papst produziert 3000 Heuballen im Jahr © Wurzinger

Heu zu machen scheint tatsächlich immer öfter zu einem Wettlauf gegen das Wetter zu werden. "Heiße Sommer hat es immer gegeben und wird es hoffentlich auch immer geben. Doch die Hitzeperioden werden immer öfter von kurzfristig auftauchenden Gewittern unterbrochen", erklärt der Bauer. Man habe das Gras kaum gemäht, schon würden die Wiesen wieder geflutet.

Raabtaler Bauern bei der Heuernte anno 1940 © Archiv

Rückblick: Noch vor 70 bis 80 Jahren haben in der Oststeiermark Ochsen und Pferde das Heu von den Wiesen nach Hause transportiert. Gemäht wurde mit der Sense oder später mit einem kleinen Traktor. Die übrigen Arbeitsschritte, vom Wenden des Grases bis zur Einbringung des trockenen Heus, erfolgten in mühevoller Handarbeit. Zwar habe es damals auch Gewitter und Regengüsse gegeben, allerdings in weitaus längeren Zeitabständen, wie sich der Oststeirer erinnert. "Die Tiere haben zudem bei Weitem nicht so tiefe Spuren hinterlassen, wie es heute so mancher Traktor samt Ballenpresse tun würde."

Notwendig seien solche Maschinen und Geräte aber, so Alfred Papst, weil der Zeitdruck der Bauern steige: Die wenigen Haupterwerbslandwirte, die noch übrig sind, bewirtschaften meist auch noch die Flächen längst stillgelegter Höfe und Familien mit, die ihre Landwirtschaft bereits an den Nagel gehängt haben. "Früher hatten ganze Familien auf dem Hof gearbeitet und bei der Heuernte mitgeholfen, heute muss ein einzelner Bauer auch viele Wiesen in der Nachbarschaft mitbetreuen. Der Tag und die Woche sind aber nicht länger als vor ein paar Jahrzehnten", so Papst.

Um das Heu vor Bodenfeuchte zu schützen, wurde es über Nacht "gehäufelt" © Archiv

Um von Wetter und Zeit etwas unabhängig zu werden, hat die Familie vor Jahren in eine Heutrocknungsanlage investiert. "Man weiß, man kann das Heu auch nass in die Lagerhalle bringen, getrocknet wird es mittels Ballenbelüftungssystem", schildert der 57-Jährige.

Nervensache

Verändert habe sich laut Papst im Laufe der Jahrzehnte aber nicht nur das Wetter, auch die Geologie in der Ost- und Südoststeiermark nahm nach und nach andere Formen an. "Hangrücken wurden oft steiler oder sind durch Erdrutsche buckeliger geworden. Es wird immer mühsamer, diese Flächen mit den riesigen Maschinen und Geräten von heute zu bearbeiten", meint der Hainersdorfer. "Also kann es sein, dass man trotz modernster Ausrüstung immer noch zum guten alten Rechen greifen muss. Und wieder sind wir bei der Zeitfrage", lacht Papst. Fazit: Die Heuernte bleibt für viele Bäuerinnen und Bauern noch eine reine Nervenarbeit.