Ehemaliger Bauernhof wird zum südafrikanischen Strandhaus

Im Julianhof in Wieden (Gemeinde Straden) sollen ab Mitte August Gäste in voller Privatheit die Vorzüge der Region genießen. Mit von Südafrika inspiriertem Design werde ein Gefühl von Freiheit vermittelt, so die Besitzer.