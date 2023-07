Am Montagmorgen gegen fünf Uhr überholte ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Jennersdorf von Feldbach kommend bei Unterstorcha (Paldau) einen Lkw samt Auflieger. Das Manöver vollzog sich in einer Rechtskurve, in der Überholverbot gilt. Der aus dem Burgenland stammende Lenker dürfte dabei einen entgegenkommenden Lkw (Transporter), gelenkt von einem 57-jährigen Grazer, übersehen haben und kollidierte mit diesem.