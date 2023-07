Sänger Josh: "Mit 13 wollte ich Bauer werden"

Mit Fotoserie und Video. Der Cordula Grün-Star spielte in den Klöcher Weinbergen vor rund 2000 Zuschauern ein Konzert. Vorab plauderte er über seine Liebe zum Wein und warum er bei der Iron Road For Children in Leoben für den guten Zweck auftritt.