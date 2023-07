Herr Direktor Pommer, Sie hatten nun Ihren letzten Schultag und gingen in Pension. Was werden Sie vermissen?

PETER POMMER: Ich habe in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich mehr Zeit in der Schule als daheim verbracht. Ich werde den Kontakt mit den Schülern und meinen Kollegen am meisten vermissen - das Zusammenleben, das gemeinsame Arbeiten. Ich habe aber nicht vor, die ganze Zeit aufzukreuzen und nach dem Rechten zu schauen, das geht mich dann nichts mehr an. Aber ja, die Schule hat mich geprägt und ich werde auch Spuren hinterlassen.