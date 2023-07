Die Erfolgsgeschichte von Krobath begann 1833 mit einem Wagnerbetrieb. 1867 wurde der Schmiedegehilfe Ferdinand Krobath in Leibnitz geboren, der in Kirchbach arbeitete und 1877 als Pächter einer Schmiede in Dollrath bei St. Stefan und danach in Axbach bei Paldau arbeitete. Als eigener Unternehmer startete er 1880/81 in Kirchberg an der Raab ein Schmiedegewerbe mit Hufbeschlag und danach auch eine Maschinenschlosserei. Damit legte er den tatsächlichen Grundstein für die weitere Unternehmerstruktur von Krobath.