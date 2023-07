Der diesjährige Landeswettbewerb der steirischen Hochbauer in der Bauakademie in Übelbach verlangte den Teilnehmern wieder einiges ab: Ein komplexes Prüfungsstück musste in kürzester Zeit gefertigt werden. Dabei war nicht nur millimetergenaues Arbeiten gefragt, sondern die Teilnehmer mussten auch ihr theoretisches Wissen unter anderem in Bautechnik, Fachrechnen und Fachzeichnen unter Beweis stellen.