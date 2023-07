Sie spricht sechs Sprachen, ist ausgebildete Konditorin und führt in naher Zukunft das wohl bekannteste Schokoladen-Unternehmen in Österreich: Julia Zotter, Tochter von Schokolade-Zampano Josef Zotter, hat vor Jahren in Shanghai (China) Fuß gefasst und dort ein Schokoladen-Theater aufgebaut. Einmal um den Globus zieht die 35-Jährige jetzt zurück nach Feldbach und Bilanz über ein "bitter-süßes" Leben zwischen Chancen und Scheitern.