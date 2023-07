Von einem "historischen Rekord" spricht Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark. Noch nie zuvor seien so viele Photovoltaik-Anlagen errichtet worden, wie in den letzten Monaten. Der Krieg in der Ukraine und ein gesteigertes Nachhaltigkeitsbewusstsein seien die Ursachen dafür. Für die Energie Steiermark Grund genug, eine Großoffensive bei der Aufrüstung des Stromnetzes in der Ost- und Südoststeiermark zu starten und Trafos und Leitungen zu verstärken. Das besagte Ziel: die Voraussetzung zu schaffen, dass die Ost- und Südoststeiermark an sonnigen Tagen mehr als die Hälfte des gesamten Strombedarfs des Landes abdecken kann.