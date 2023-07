Der eine oder andere wird es schon bemerkt haben: Seit Mitte Juni steht beim alten Gemeindeamt in Gniebing (Gemeinde Feldbach) ein Automat. Er ist aber nicht gefüllt mit Getränken, sondern mit allerlei süßen Köstlichkeiten - von Tortenstücken über Macarons bis hin zu Tiramisu. Aufgestellt hat ihn die Konditormeisterin Alexandra Weiss aus Gniebing.

"Viele haben immer wieder nach meinen Kuchen und Torten gefragt, aber meine Konditorei hat kein klassisches Café angeschlossen, deshalb habe ich mich für den Automaten entschieden", sagt Weiss.

Rund 7000 Euro hat die Unternehmerin für den Automaten bezahlt - und das zahle sich aus: Täglich füllt sie ihn nach. Welche Mehlspeisen aus dem Tortenautomaten sich derzeit besonders gut verkaufen? "Mein Tiramisu und meine Cake-Pops sind immer schnell weg", sagt die Konditormeisterin.

In ihrer Patisserie produziert Alexandra Weiss von Tiramisu über Kuchen bis hin zu Mehlspeisen alles, was das Herz begehrt © Ramona Lenz

Eine Spätberufene

Erst 2015 - mit 30 Jahren - entschied sich Weiss auf den Rat einer guten Freundin für die Ausbildung zur Konditormeisterin am Wifi in Graz. Damit machte sie ihr Hobby zum Beruf. Denn: Ihre Leidenschaft für Süßes begann schon in ihrer Kindheit. "Als kleines Mädchen habe ich meiner Mama beim Backen ihrer Schwarzwälder Kirschtorte, meiner absoluten Lieblingstorte, über die Schulter geschaut", erzählt die 37-Jährige.

Der Liebe wegen hat es Weiss, die in Graz geboren und aufgewachsen ist, nach der Ausbildung in die Südoststeiermark verschlagen. Seit 2020 produziert sie hier in ihrer kleinen Konditorei im Erdgeschoss des Familienhauses in Gniebing ihre Torten, Kuchen und Mehlspeisen für Hochzeiten, Geburtstage oder andere Feierlichkeiten.Mit der Konditorei direkt im Haus habe sie nun die Möglichkeit, ihre kleine Familie und ihre Leidenschaft, das Backen, gut zu verbinden.

Der eigene Stil

Anderen Leuten, die sich als Konditor selbstständig machen wollen, rät Weiss, sich eine Nische zu suchen: "Der Markt ist in diesem Bereich so gesättigt, da ist es wichtig, seinen eigenen Stil zu finden und diesen durchzuziehen und nicht dem nächsten Trend hinterherzulaufen."

Ihre Nische ist der Automat und Auftragsarbeit. In den Sommermonaten beliefert sie rund 40 Hochzeiten und Feste im Jahr. 90 Prozent ihrer Aufträge kommen aus der Südoststeiermark. Ihre Patisserie auszubauen und auch Veranstaltungen über die südoststeirischen Grenzen hinaus zu beliefern, plant Weiss in Zukunft nicht. Sie hat eine kleine Familie, für die sie da sein möchte.