Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass die Stadtgemeinde Feldbach den Umzug des Rathauses in die Villa Hold zelebrierte. Kritik der Opposition zur Causa "Rathaustausch" gab es erst vergangene Woche: SPÖ, FPÖ und die Grünen kritisieren die hohen Kosten, die der Umbau der Villa Hold zum Rathaus verursachten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung entbrannte nun ein Streit über die Nutzung des neuen Rathausplatzes.