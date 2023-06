Ausgezeichnete Wirte und frisch gebackene Experten für Tourismus

Zwei Südoststeirerinnen wurden mit der Goldenen Wirtinnenrose ausgezeichnet und 53 Schüler und Studenten absolvierten die Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.