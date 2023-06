In Mureck, Straden und Fehring konnte man erneuerbare Energie hautnah erleben

Energie erlebbar zu machen war das Ziel des Langen Tags der Energie. Die Südoststeiermark war mit Schauplätzen bei der Berghofer-Mühle in Fehring, der Biowärme in Mureck und dem Weingut Tropper in Straden vertreten.