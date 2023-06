Am Samstagvormittag war eine Gruppe von drei Motorradlenkern gegen 10.50 Uhr auf der B 73 von Graz in Richtung Kirchbach unterwegs. Kurz vor dem Ortsgebiet kam der 35-jährige Grazer, der am Ende der Gruppe fuhr, in einer Linkskurve auf das Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lenker stürzte schließlich über eine leichte Böschung und kam in einem angrenzenden Acker zu liegen.