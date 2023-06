"Mich gibt es nicht ohne die Vulcano Schinkenmanufaktur, sie ist in meiner DNA"

Laura Habel ist in den Familienbetrieb Vulcano in Auersbach eingestiegen. Sie ist auch Mitbegründerin von Hanfred, einer Hanf-Tierfutterfirma. Über Work-Life-Balance im Unternehmertum, ihre Liebe zur Region und ihr Studium in London.