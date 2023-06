Erneut suchen Starkregen und Unwetter die Südoststeiermark heim. Auch dieses Mal ist der Raum Bad Radkersburg besonders stark betroffen. In St. Peter am Ottersbach und nahe der Bezirksgrenze in Siebing (Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark) scheint jeweils ein Bach über das Ufer getreten zu sein. Das berichtet Erwin Irzl Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrverbands Bad Radkersburg.