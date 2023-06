Dass eins plus eins zwei ergibt, weiß Leo Kölbl schon lange: "Ich habe im Kindergarten schon gerne gerechnet. Ich habe jeden Tag gefragt, ob ich Rechnungen bekomme", erzählt der achtjährige Paldauer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Mittlerweile besucht Leo die zweite Klasse der Volksschule Paldau und löst knifflige Denkaufgaben. Im Zuge des Mathematikunterrichts nahmen die Schülerinnen und Schüler aus seiner Klasse am internationalen Wettbewerb "Känguru der Mathematik" teil. Für Leo ein großer Erfolg: In der Kategorie "Felix 2. Klasse" erreichte er die volle Punkteanzahl und holte sich damit den steirischen Landes- und den Bundesmeistertitel.

Einziger Südoststeirer mit allen Punkten

"Wir hatten so eine Spitzenleistung noch nie. Der Känguru-Wettbewerb ist recht schwierig. Er verlangt den Schülern logisches Denken und viel Hausverstand ab", sagt Bettina Hotter, Direktorin der VS Paldau.

Apropos Spitzenleistung: In der Südoststeiermark ist Leo der einzige in seiner Altersstufe, der beim Känguru der Mathematik alle Punkte erreichte. In der Steiermark schafften vier Schüler den Höchstpunktestand.

Der große Erfolg hatte zur Folge, dass unter anderem Bundesminister Martin Polaschek, Landeshauptmann Christopher Drexler und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner gratulierten.

"Ich war überwältigt"

Als Leos Lehrerin Anita Papst den großen Erfolg in der Klasse verkündete, konnte der Achtjährige es kaum fassen: "Es haben alle applaudiert. Ich habe eine große Freude gehabt, meine Hand auf den Kopf gehalten und geweint. Ich war überwältigt", erzählt Leo. Denn die Prüfungssituation sei für ihn gar nicht so leicht gewesen. "Es war stressig, ich war aufgeregt. Dass ich alle Punkte habe, hat mich gewundert."

Erstaunt war auch Leos Mama Eva Kölbl, denn das "Mathematik-Gen" liege nicht in der Familie. "Leo hat eine Freude am Entdecken und Erforschen. Er ist wissbegierig und saugt vieles auf", erzählt Kölbl. Einen großen Beitrag zum Erfolg habe auch die Schule mit ihren Lehrern geleistet: "Kinder zu motivieren, zu fördern, sie dabei aber nicht zu überfordern, ist eine Kunst, die den Lehrkörper der Volksschule Paldau auszeichnet."

Eva Kölbl ist stolz auf ihren Sohn Leo © Julia Schuster

Leos Mathematik-Begabung kommt also nicht von irgendwo. Auch in seiner Freizeit steht Rechnen am Programm - "nur aus Spaß", versichert Leo. In der Kleinen Kinderzeitung löst er etwa die Knobelaufgaben auf den Rätselseiten.

Fragt man den Achtjährigen, was er einmal machen will, sagt er nur so viel: "Gut Schach spielen, das hat auch mit logischem Denken zu tun". Mit zweimal Schachtraining in der Woche ist er wohl am besten Weg dorthin.