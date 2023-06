In der kleinen Ortschaft in der Marktgemeinde Riegersburg (Südoststeiermark) löste der Polizeieinsatz in der Vorwoche helle Aufregung aus. "Die ganze Straße bis ins Ortszentrum war abgesperrt, nicht einmal der Schulbus durfte mehr fahren. Überall standen bewaffnete Polizisten herum", beschreibt eine Bewohnerin die Szenen von Donnerstagfrüh. Das Einsatzkommando Cobra war mit einem beträchtlichen Aufgebot an Beamten und Fahrzeugen zu dem Bauernhof mitten im oststeirischen Hügelland angerückt.