Tischlerlehrling holte Gold und Gewerkschaftsabendschule zeichnete aus

Melissa Trolp von der Tischlerei Hasenburger siegte beim Landeslehrlingswettbewerb und zwölf Südoststeirer schafften die Gewerkschaftsabendschule des ÖGB. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.