Opposition kritisiert einmal mehr die Kosten für das neue Feldbacher Rathaus

Feldbach zelebrierte den Umzug des Rathauses in die Villa Hold. Die Opposition dürfte wohl nicht in Feierlaune gewesen sein, denn der Umbau kostete 4,5 Millionen Euro - für sie zu viel, für Bürgermeister Josef Ober in Ordnung.