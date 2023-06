Vor zehn Jahren hat der Fleischhof Raabtal in Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) in Kooperation mit der Dachmarke Steirisches Vulkanland und der AMA (Agrarmarkt Austria) die Marke Steirisches Vulkanlandschwein entwickelt. "Damit gelang es, die Qualitätsbestrebungen in der Schweinemast zu stärken", betonten Johann Kaufmann und Heribert Pratscher von der Geschäftsführung anlässlich der Jubiläumsfeier der Erfolgsmarke. Unter den 600 Gästen waren Landwirte, Vermarkter und Vertreter aus der Politik.