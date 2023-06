Zwischen den sanften grünen Hügeln Edelstauden (Gemeinde Pirching am Traubenberg), am Rande eines kleinen Waldes steht ein etwas sonderbares Haus. Im Untergeschoss tummeln sich in kleinen Becken hunderte Fische, afrikanische Raubwelse, um genau zu sein. Im Gewächshaus darüber zeigen Erdbeeren, Chilis und Basilikum ihr grünes Blattgewand. Das Besondere daran: Die Pflanzen wachsen im Wasser, das mit den Ausscheidungen der Fische angereichert ist und sie somit düngt. Der Name dieses Kreislaufwirtschaftssystems – Aquaponik.