Die Murecker Au ist der artenreichste Lebensraum in Mitteleuropa. Besonders im Frühjahr zieht er jedes Jahr Hunderte Erholungssuchende an. Der zunehmende Verkehr sorgt jedoch unter den Bürgern für Unmut. "Viele Besucher würden am liebsten direkt bis zur Mur fahren und dort parken", so Matthias Eisner, ein Anrainer im Augebiet.