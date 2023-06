Neue Betriebe im Netzwerk "Meisterkultur" und vier erfolgreiche Winzer aus St. Anna am Aigen

Fünf neue Betriebe nutzen die Marke Steirisches Vulkanland und vier benachbarte Winzer gewannen fünf Trophäen bei der Steirischen Weintrophy. In der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.