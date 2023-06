Mehr als vier Meter fiel das neunjährige Mädchen in die Tiefe, als es am Montag durch eine Kunststofflichtkuppel auf einem begrünten Dach eines Einkaufszentrums in Bad Gleichenberg brach. Das Mädchen hatte Riesenglück: Es landete auf einem Wäschetisch eines Modehauses und dürfte mit einem Knochenbruch davongekommen sein. Auf das Dach war es gemeinsam mit einer Freundin über eine abgesperrte Stiege gelangt.