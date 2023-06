Klöcher Kirchturm ist Österreichs Fledermaus-Hotspot

Mit Fotoserie. Bei der internationalen Fledermausnacht in Klöch konnten im Pfarrhof und Kirchturm tausende Fledermäuse beobachtet werden. In Klöch befindet sich die größte Wochenstube von Weibchen mit ihren Jungen in Österreich.