Dem Schweinefleisch eine neue Wertigkeit geben – das sei das Ziel hinter der Marke "Steirisches Vulkanlandschwein" gewesen, so Johann Kaufmann, Geschäftsführer des Fleischhof Raabtal in Kirchberg an der Raab. Gemeinsam mit Heribert Pratscher führt Kaufmann den 1995 von drei Fleischer-Familien gegründeten Betrieb in zweiter Generation. Seit der Gründung habe sich einiges verändert, sagt Kaufmann: "Wir haben uns auf das Schlachten und Zerlegen von Schweinen spezialisiert. Mehr als 50 Prozent davon kommen aus der Region."