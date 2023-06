Zu einem Verkehrsunfall auf der B 73 in Edelstauden (Gemeinde Pirching am Traubenberg) musste die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ausrücken. Wie sich am Unfallort auf Höhe Guggitzberg zeigte, waren zwei Pkw aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Allerdings hatten die Lenker dabei Glück im Unglück: Sie blieben bei der Kollision unverletzt.