Oststeirische Band "Le Craval" fiebert auf Nova Rock-Auftritt hin

Mit Video und Fotos. Beim "Wiesen Festival" war die oststeirische Band "Le Craval" schon zwei Mal zu Gast, beim "Picture On" fünf Mal - nun ist am Samstag zum ersten Mal das "Nova Rock" an der Reihe. Warum bei diesem Auftritt aber die Stoppuhr mitläuft.