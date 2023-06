"Ich bin sehr betroffen, einerseits weil wir jahrelang selbst sehr zufriedene Kunden waren und andererseits, weil wir einen Mieter haben, der selbst bei Kika arbeitet. Deshalb denke ich gerade viel an die Mitarbeiter", sagt Maria Wurmer. So wie ihr geht es aktuell vielen Menschen in der Region. Denn die Schließung der Kika-Filiale in Feldbach betrifft zahlreiche Mitarbeiter.