Die Pläne der Grünen für die EU-Pestizidverordnung (SUR), die drastische Reduktionen vorsieht, sorgten in den letzten Monaten für Aufregung bei heimischen Bäuerinnen und Bauern. "Ich bearbeite meine Felder seit fünf Jahren komplett ohne Pflug, um den Boden zu schützen. Die Flächen sind dadurch grüner, aber der Unkrautdruck ist stärker. Deshalb müssen wir hier Pflanzenschutz betreiben", erklärt Landwirt Peter Pucher, während er inmitten seiner Mais- und Getreideäcker in Dietersdorf (Gemeinde Gnas) steht. Dabei hält er einen Regenschirm, weil es, wie schon so oft dieser Tage, schüttet wie aus Kübeln. "Diese großen Regenmengen, vor allem heuer, sind ein Problem. Trotz meiner Art der Bewirtschaftung geht bei Starkregen viel verloren", fügt er an.