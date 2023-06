Neuer Vorstand für Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Bad Gleichenberg und Weingut Ulrich stellt Weinkeller vor

Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Bad Gleichenberg wählte Mario Brödenler zum Vorstand und Weingut Ulrich eröffnete Weinkeller. In der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.